Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı şahsı iç çamaşırı ile kaçarken öldürdü | Video 18.11.2025 | 10:11 Adana'da bir evde yakalanan yasak ilişkinin ardından çıkan kavga, sokakta kanlı bir cinayete dönüştü. İç çamaşırıyla kaçmaya çalışan bir kişi, yasak ilişki yaşadığı kadının ağabeyi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı. Baran B., üzerine sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİYLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce 'sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.