Video Yaşam Karlı arazide kurda kaval dinletisi | Video

Karlı arazide kurda kaval dinletisi | Video

Karlı arazide kurda kaval dinletisi | Video
21.03.2021 | 09:42

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Erzincan’da Munzur Dağının karlı yollarında trekking (doğa yürüyüşü) yapan vatandaşlar arazide tek başına dolaşan kurda denk geldi. Vatandaşları fark eden kurda kaval dinletisi yapıldı.

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Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde temiz hava ve hafta sonunu fırsat bilen bir grup doğasever, Tatlısu Köyü istikametinden Munzur Dağlarının zirvesine doğru trekking yaptı. 1 metreyi bulan karlı yolları aşan doğaseverler, arazide yalnız başına dolaşan kurda denk geldiler. Belirli mesafeden kurdu takibe alarak görüntüleyen doğaseverler, daha sonra kaval dinletisinde bulundular.

Kavalın sesini duyan kurdun o anları kamerayla kaydedildi. Karlı arazide yükseklere doğru ilerleyen kurdun zaman zaman durup kaval sesini dinlediği gözlendi.

Kurt bir süre sonra arazide gözden kaybolarak yiyecek aramasına devam etti.

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