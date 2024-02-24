Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi | Video
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kilometrelerce uzanan menderesler görsel şölen oluşturuyor. Doğa tutkunları karlı dağlar arasındaki menderesler için uzun mesafe kat ediyor.
Fotoğrafç sanatçısı Mahmut İbrahimoğlu, Cizre ilçesinden menderesleri çekmek için Beytüşşebap köylerine geldiğini söyledi.
Yer yer 4 metreye yakın kar olduğunu belirten İbrahimoğlu, "Mendesleri çekmek için geldik. Güzel bir gün geçirdik. Kilometrelerce uzanan menderesleri drone ile çektik. herkesin gelip buraları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yılın 4 mevsimi ayrı güzel olan Beytüşşebap ilçesine doğaseverleri bekliyorum" dedi.
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