Video Yaşam Karşılaştığı husumetlisini bıçakladı... O anlar kamerada
Karşılaştığı husumetlisini bıçakladı... O anlar kamerada

Karşılaştığı husumetlisini bıçakladı... O anlar kamerada

29.02.2024 | 20:11

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde karşılaştığı husumetlisini ağır yaralayan zanlı firar etti. Ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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