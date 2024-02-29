Karşılaştığı husumetlisini bıçakladı... O anlar kamerada
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde karşılaştığı husumetlisini ağır yaralayan zanlı firar etti. Ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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