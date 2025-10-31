Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı | Video
31.10.2025 | 09:41
Adana'da karşılıksız çek vererek dolandırıcılık yapmak suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan firar hükümlü yakalandı.
Polis ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi.
