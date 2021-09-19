Video Yaşam Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü | Video

Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü | Video

Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü | Video
19.09.2021 | 09:45

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Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü. Bulutların kızıl rengini almasının sessizce akan Kars Çayı’na yansıması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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Dikme Köyü Kars Çayı ve Doğu Ekspresi'nin geçiş güzergahında kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan 40 Kapılı Şehir Ani Ören Yeri, Tarihi Kars Kalesi, Hasani Harakani Türbesi, Çıldır Gölü, Baltık Mimarisi yapılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars, gün batımında yine görenleri büyüledi.

"DOĞU EKSPRESİ İLE GELENLER BU MUHTEŞEM GÖRÜNTÜYÜ VE EŞSİZ GÜZELLİĞİ SEYREDEREK GELİYORLAR"
Doğu Ekspresi güzergahında bulunan Dikme köyü bölgesinde gün batımını izlemek ve fotoğraf çekmek için geldiğini belirten vatandaşlar, "Bulunduğum yer Kars'ın en güzide yerlerinden biri, Doğu Ekspresi'nin güzergahı, karşımda bir köprü var. Oradan geçerken harika bir görüntü oluşturuyor. Arada bir gün batımını çekmek için o anı yaşamak için buraya geliyorum. Bugünde geldim biraz fotoğraf çektim. Doğu Ekspresi ile gelenler bu muhteşem görüntüyü ve eşsiz güzelliği seyrederek geliyorlar" dedi.

Dikme Köyü bölgesinde bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi adeta görenleri büyülerken, on anlar kameralara yansıdı.

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