Kartal'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video
KARTAL'da kavşaktan hatalı dönüş yaptığı iddia edilen taksi, 2 otomobile çarptı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Görgü tanığı Hasan Öztürk, "Taksi sola dönüş yasağı olan yerden dönüş yaptı. Az kalsın bana da çarpıyordu. Yaralıyı kurtarmaya çalıştık. Sağlık ekiplerini arayıp haber verdik. Bir yaralı vardı." dedi.
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