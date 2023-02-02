Kartal'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 02.02.2023 | 16:19 KARTAL'da kavşaktan hatalı dönüş yaptığı iddia edilen taksi, 2 otomobile çarptı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 13.30 sıralarında Esenkent Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Osman Togay yönetimindeki taksi, kavşakta hatalı dönüş yaparak Mehmet Arslan yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, arkadan gelen aynı firmaya ait Akın Gürkay yönetimindeki otomobil de refüje çarptı. 3 aracın karıştığı kazada ters dönen araç şoförü Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Arslan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Görgü tanığı Hasan Öztürk, "Taksi sola dönüş yasağı olan yerden dönüş yaptı. Az kalsın bana da çarpıyordu. Yaralıyı kurtarmaya çalıştık. Sağlık ekiplerini arayıp haber verdik. Bir yaralı vardı." dedi.