Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video
Kartal’da mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Olayla ilgili konuşan Öncül Tektaş, "Akşam sporundan döndüm. Bir şeyler atıştırıyordum. Birden sesler gelmeye başladı. Dışarı çıkınca ufak bir ateş gördüm. Biri ateş yakıyor zannettim. Daha sonra alev topu ikiye bölününce itfaiyeden arkadaşları aradım. Arkadaşlar zamanında geldi ama yerin girişini bulamadılar. Kapıları kırmaya çalıştılar. Kırılmadı. Yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin edemediler. Ancak yağmurun da etkisiyle biraz daha toparlandı. Arkadaşlar gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda söndürülür" dedi.
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