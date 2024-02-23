Kartal'da otomobil inşaat alanına daldı: 3 yaralı | Video
Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil inşaat alanına daldı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
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