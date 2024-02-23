Kartal'da otomobil inşaat alanına daldı: 3 yaralı | Video

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Kartal Topselvi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yol kenarındaki inşaat alanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3 kişi aracın içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.