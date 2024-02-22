Video Yaşam Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video
Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video

Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video

22.02.2024 | 10:21

İstanbul Başakşehir’de iş yerlerinden içi para dolu çelik kasaları çaldıkları iddia edilen 3 hırsız çaldıkları paralarla ocak başında alem yaparken Hırsızlık Büro ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alındığı anları işyerinin güvenlik kamerası kaydetti. Restoranda yakalanan 3 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir'de 5 Ocak 2024 tarihinde mağdur R.S.S.'ye ait işyerine giren hırsızlar içinde 15 bin lira para, çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldı. Aynı gün Başakşehir'de bu kez mağdur H.A.'nın işyerine giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalarak ortadan kayboldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin kullandığı beyaz renkli kapalı kasa kamyonetle, hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, hırsızların kimlikleri de tespit edildi.

OCAKBAŞI RESTORANDA ALEM YAPARKEN YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şüphelilerin Başakşehir'de bir restoranda yemek yediklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda polis ocakbaşı restorana giderek masada arkadaşlarıyla oturan şüphelileri gözaltına aldı.

Polisin şüphelileri gözaltına aldığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Hıdır A.(34), Serhat K.(35) ve Habip A.(34) olayla ilgili sorgulandı.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Hıdır A.'nın poliste daha önceden 23, Serhat K.'nin 13, Habip A.'nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Serhat K.'nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 22.02.2024 | 11:24
Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video 03:06
Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video 22.02.2024 | 10:21
Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video 00:28
Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video 22.02.2024 | 10:19
Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video 00:50
Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video 22.02.2024 | 09:52
7 katlı bina bir anda yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 01:20
7 katlı bina bir anda yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video 00:42
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 00:56
Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 22.02.2024 | 09:02
Babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı | Video 02:54
Babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı | Video 22.02.2024 | 08:49
Tarsus’ta mermer ve seramik yüklü TIR’ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 00:17
Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 21.02.2024 | 23:02
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 00:25
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 21.02.2024 | 16:53
Diyarbakır’da jelikan bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:49
Diyarbakır’da jelikan bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 16:31
Batan gemide hayatını kaybeden adamın babası: “Gitme diye ısrar ettim” | Video 11:22
Batan gemide hayatını kaybeden adamın babası: “Gitme diye ısrar ettim” | Video 21.02.2024 | 16:11
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi | Video 01:45
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi | Video 21.02.2024 | 16:22
Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video 00:20
Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video 21.02.2024 | 16:18
Burdur’da köpek dövüşü yaptıranlara yönelik operasyon görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:33
Burdur’da köpek dövüşü yaptıranlara yönelik operasyon görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.02.2024 | 16:13
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu | Video 00:31
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu | Video 21.02.2024 | 16:06
Kadıköy’de otobüste yer isteyen kadına saldırmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:21
Kadıköy’de otobüste yer isteyen kadına saldırmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 21.02.2024 | 15:54
Marmara’da batan gemideki son görüntüleri kaydetmişti! 6 gün sonra cenazesi bulundu | Video 01:01
Marmara'da batan gemideki son görüntüleri kaydetmişti! 6 gün sonra cenazesi bulundu | Video 21.02.2024 | 15:52
Batman’da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu | Video 00:51
Batman'da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu | Video 21.02.2024 | 15:49
Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video 02:09
Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video 21.02.2024 | 15:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA