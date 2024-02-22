Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video 22.02.2024 | 10:21 İstanbul Başakşehir’de iş yerlerinden içi para dolu çelik kasaları çaldıkları iddia edilen 3 hırsız çaldıkları paralarla ocak başında alem yaparken Hırsızlık Büro ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alındığı anları işyerinin güvenlik kamerası kaydetti. Restoranda yakalanan 3 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir'de 5 Ocak 2024 tarihinde mağdur R.S.S.'ye ait işyerine giren hırsızlar içinde 15 bin lira para, çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldı. Aynı gün Başakşehir'de bu kez mağdur H.A.'nın işyerine giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalarak ortadan kayboldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin kullandığı beyaz renkli kapalı kasa kamyonetle, hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, hırsızların kimlikleri de tespit edildi.

OCAKBAŞI RESTORANDA ALEM YAPARKEN YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şüphelilerin Başakşehir'de bir restoranda yemek yediklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda polis ocakbaşı restorana giderek masada arkadaşlarıyla oturan şüphelileri gözaltına aldı.

Polisin şüphelileri gözaltına aldığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Hıdır A.(34), Serhat K.(35) ve Habip A.(34) olayla ilgili sorgulandı.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Hıdır A.'nın poliste daha önceden 23, Serhat K.'nin 13, Habip A.'nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Serhat K.'nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.