Video Yaşam Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video

Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video

Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video
01.07.2021 | 10:03

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Başakşehir’de ikamet eden Merve Beykoz isimli kadın, üç ay önce kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor. Beykoz, kaybolan köpeği bulan kişiye bir tam cumhuriyet altını hediye edecek.

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Bahçeşehir'de ikamet eden Merve Beykoz, 8 yıl önce sahiplendiği köpek, kayboldu. 3 aydır kayıp olan cocker cinsi köpekleri için birçok ilçede kayıp ilanları verdir. Hem telefondan hem de sosyal medya üzerinden gelen tüm ihbarları değerlendiren Beykoz, ihbarın geldiği ilçenin sokaklarını tek tek dolaşarak, 8,5 yaşındaki kayıp köpek Leo'yu soruyor.

Avcılar Meydanı'nda elinde kayıp ilanlarıyla gezen Beykoz, vatandaşlara ve esnafa resmi gösterip, köpeğini soruyor. Beykoz, son çare olarak köpeklerini bulana ya da doğru ihbar verene bir tam cumhuriyet altını hediye edecek.

Köpeğin ailelerinden bir parça olduğunu anlatan Merve Beykoz, "Boz köpeğimiz Leo yaklaşık üç aydır kayıp, 8 yıl önce sahiplendik biz Leo'yu. 8 yıl önce bir gece vakti arabamın önüne atladı. Tüm bakımlarını yaptık, hiç köpek istemediğimiz için sahiplendirmeye çalıştık. Ancak sahiplendirildiği aileden de çok hasta döndü. Annem, babam ve ben hiç köpek sahiplendirmeyi istemediğimiz halde, barınağa bırakmaya kıyamadık, sahiplendik. Ama üç ay kadar önce kayboldu, çalındığını düşünüyoruz. Çünkü çok akıllı bir köpek, evin yolunu bulabilecek bir köpek. Evden çıkıp kayboldu" dedi.

"Bulan kişiye bir tam cumhuriyet altını vereceğiz"
Bulan kişiye ödül vereceklerini belirten Beykoz, "Bahçeşehir'den kayboldu köpeğimiz. Çok sayıda ihbar geliyor. Sosyal medyadan çok yardım istedik, çok destek geldi bize. Avcılar, Küçükçekmece, Florya, Esenler, Esenyurt, çeşitli yerlerden ihbar geliyor. Bu ihbarların hepsini değerlendiriyoruz. Polise başvurduk, barınaklara baktık. Olabilecek her yere baktık ama maalesef elimizde net bir veri yok. ama hiç umudumuzu kaybetmedik, hala arıyoruz. Bulunduğu taktirde bulan kişiye ödül vereceğiz. Eğer sokaktaysa sokakta mutlaka birileri görmüştür. Bir tam cumhuriyet altını verilecek bulan kişiye. Sahiplenilmiş olabilir. Lütfen sokaktaki köpeklere dikkatli bakın, ailece perişan haldeyiz. Artık psikolojik olarak da tükenmiş durumdayız. Ama ümidimizi kaybetmeden hala arıyoruz" diye konuştu.

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