Kayıp gencin cesedi, motosikletiyle birlikte kara yolu yakınında bulundu | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cuma gecesinden beri kendisinden haber alınamayan ve ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cansız bedeni bulundu. 22 yaşındaki Hakan Asilkan’ın cansız bedeni, D400 kara yolu Ulualan mevkiinde, yoldan geçen 2 kişinin kuru otlar arasında ışığı yanan bir motosiklet görmesi sonucu ortaya çıktı.

Ululan mevkiinde yoldan geçmekte olan 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan bir motosiklet görüp durdu. Yaklaşıp motosiklete bakan iki kişi motosikletin yakınında yerde yatmakta olan bir kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yerde cansız yatan kişinin cuma geçesinden beri kayıp olan ve her yerde aranan Sanayi Sitesinde boyacılık yapmakta olan, Hocalı Mahallesinden Hakan Asilkan olduğu belirlendi. Hakan Asiykan'ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AKRABALARI VE ARKADAŞLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Hakan Asilkan'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini duyan akrabaları ve arkadaşları olay yerine akın etti. Yolun karşısından olay yerine geçmek isteyenler yüzünden D-400 karayolunda trafik zaman zaman aksadı. Jandarma ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için sürekli vatandaşları uyardı. Kalabalık içerisinde bazı akrabaların ağıt yaktıkları gözlendi.

BABA VE ANNESİ TELEVİZYON PROGRAMINA GİDERKEN HABERİ YOLDA ALDI

Hakan Asilkan'ın anne, baba ve iş ortağı Hakan'ı bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak üzere otobüsle yolculuk yaparken acı haberi aldı. Haberi alan anne ve babanın yolda inerek Manavgat'a geri dönmek üzere yola çıktıkları bildirildi.