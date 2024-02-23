Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video
Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
METEOROLOJİ UYARDI
Öte yandan Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sis ve pus uyarısı yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde; "Sis-Pus Uyarısı; Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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