Kayseri’de antik döneme ait Tevrat ele geçirildi | Video

Kayseri’de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada antik döneme ait İbranice yazılı Tevrat ele geçirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesinde bir otomobili takibe aldı. Yapılan takip sonrası durdurulan otomobilde arama yapan jandarma antik İbranice yazılı Tevrat ile kitabın korunduğu koruma kabı ele geçirdi. Tarihi Tevrat'a el konulurken gözaltına alınan tarihi eser kaçakçısı ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.