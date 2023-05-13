Video Yaşam Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video

13.05.2023 | 12:37

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Şıhbarak ve Süvegenler mahallelerinde yağış nedeniyle sel oluşurken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sel nedeniyle şuana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı | Video 00:33
Yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı | Video 13.05.2023 | 14:41
Kayseri’de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video 01:38
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video 13.05.2023 | 12:37
Sunucu Onur Yaprakcı’nın hediye aldığı motosikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 04:08
Sunucu Onur Yaprakcı'nın hediye aldığı motosikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 13.05.2023 | 12:35
Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 02:19
Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:37
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video 00:35
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video 13.05.2023 | 12:26
Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video 01:44
Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video 13.05.2023 | 12:26
Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 00:57
Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:26
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 02:09
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:02
Eminönü’nde taksi alev alev yandı | Video 03:27
Eminönü'nde taksi alev alev yandı | Video 13.05.2023 | 11:48
Antalya’da otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü | Video 01:58
Antalya'da otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü | Video 13.05.2023 | 11:50
Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 02:20
Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2023 | 11:47
Ankara’da bir araç yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldü | Video 00:05
Ankara’da bir araç yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldü | Video 13.05.2023 | 11:30
Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video 00:49
Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video 13.05.2023 | 10:46
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video 00:53
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video 13.05.2023 | 10:46
Sürünerek çıftliğe böyle girdiler... Suç makinesi çiftlik gaspçıları yakalandı: 3 tutuklama | Video 02:40
Sürünerek çıftliğe böyle girdiler... Suç makinesi çiftlik gaspçıları yakalandı: 3 tutuklama | Video 13.05.2023 | 10:40
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyonda 7 tutuklama | Video 00:22
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyonda 7 tutuklama | Video 13.05.2023 | 10:38
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı | Video 00:44
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı | Video 13.05.2023 | 10:37
Malatya’daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı | Video 06:26
Malatya’daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı | Video 13.05.2023 | 09:51
İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Gençlere kurşun yağdırdı | Video 01:15
İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Gençlere kurşun yağdırdı | Video 13.05.2023 | 09:51
MİT’ten Suriye’de operasyon: PKK’nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 00:14
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 13.05.2023 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA