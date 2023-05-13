Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.
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