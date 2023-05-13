Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video 13.05.2023 | 12:37 Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Şıhbarak ve Süvegenler mahallelerinde yağış nedeniyle sel oluşurken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sel nedeniyle şuana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.