Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı

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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birisi mezarlık duvarını yıktı.
Kaza; Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametinden gelip üniversite istikametine gitmekte olan Ahmet Y.''ın kullandığı otomobil Bayır Mezarlığına geldiği sırada 3540 sokaktan gelip 2541 sokağa gitmekte olan Talat Büyükdere'nin kullandığı plakalı otomobille mezarlık önündeki kavşakta çarpıştı.
Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, kaza yapan araçlardan birisi Bayır Mezarlığı duvarına çarparak duvarın bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.