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OTOMATİK OYNAT
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Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 14.11.2022 | 23:12
01:08
Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.11.2022 | 21:00
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Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
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Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19
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Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 14:35
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Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 14.11.2022 | 13:00
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Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 14.11.2022 | 12:52
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Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 14.11.2022 | 11:50
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İstiklal Caddesi'nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı | Video 14.11.2022 | 11:23
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Elazığ'da iki kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.