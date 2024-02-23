Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptılar | Video
Samsun'da telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp korkutup kandırarak 1 milyon 253 bin 500 liralık altın ve parasını alan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Samsun Adliyesine sevk edilen I.E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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