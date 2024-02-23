Video Yaşam Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptılar | Video
Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptılar | Video

Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptılar | Video

23.02.2024 | 16:22

Samsun'da telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp korkutup kandırarak 1 milyon 253 bin 500 liralık altın ve parasını alan şahıs, polis tarafından yakalandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necla Aydın'ı (65) telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcı, "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti, suça karıştı. Biz sizi kurtaracağız" diyerek korkutup kandırdı. Şahıs, yaşlı kadının 1 milyon 200 bin TL olan ziynet eşyası (altın, bilezik, takı, gram altın) ile 53 bin 500 TL parasını elden teslim alarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu yaşlı kadının para ve ziynet eşyalarını alan I.E.A.'nın (18) yolcu otobüsüyle Samsun'dan Adana istikametine gittiğini tespit etti. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle yapılan koordineli çalışmalarda, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli I.E.Ş.'yi yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst ve eşya aramasında dolandırıcılık sonucunda yaşlı kadından alınan para ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirildi. Yaşlı kadının para ve altınları polis tarafından kendisine teslim edildi.

Samsun Adliyesine sevk edilen I.E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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