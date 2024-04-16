Kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazmıştı, film teklifi aldı | Video
Kırşehir'de, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban film teklifi aldı.
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