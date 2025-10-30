Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı! İşte o soru!

30.10.2025 | 23:21

ATV’nin beğeniyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’e katılan yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte 1 milyon değerindeki o soru!