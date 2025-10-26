Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL'lik soru heyecan yarattı! İşte o soru!

26.10.2025 | 23:26

ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izelyicilerinin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Murat Apilk isimli yarışmacı 500 bin TL’lik soruyu açtırdı. İşte izleyicileri heyecanlandıran o soru!