Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının büyük başarısı! 1 milyon TL’lik o soruya ulaşabildi mi? İşte cevabı!

16.11.2025 | 23:22

ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerinin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de başarılı performanslar ilgiyle takip edildi. Yarışmaya katılan Aliye Göksel Çetin isimli yarışmacı 500 bin TL’lik soruya kadar ulaştı. Peki yarışmacı 1 milyon değerindeki o soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı!