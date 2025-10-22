Kına gecesi faciadan dönüldü: Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video
22.10.2025 | 15:05
Adana'da kına eğlencesinde düğün salonunun tavanından sökülen çember şeklindeki avize, pistte dans eden gelinin düştü. Gelin, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Y.Ç., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulan genç kadın daha sonra taburcu edildi. Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
