Video Yaşam Kırıkkale'de 52 yaşındaki kadına kene şoku! Tedavi altına alındı

Kırıkkale'de 52 yaşındaki kadına kene şoku! Tedavi altına alındı

Kırıkkale'de 52 yaşındaki kadına kene şoku! Tedavi altına alındı
05.06.2021 | 08:27

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bacağına kene yapışan Hacer Karakaş (52), tedavi altına alındı.

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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Delice ilçesi Hamitli Köyü'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde çalışan Hacer Karakaş, akşam saatlerinde bacağına kene yapıştığını fark etti. Durumu ailesine söyleyen Karakaş, bacağına yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttı. Keneyi çıkarttıktan sonda Delice Devlet Hastanesi'ne giden Karakaş, burada yapılan ilk tedavinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tahlilleri yapılan yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözetim altında tutulan Karakaş'ın bacağına yapışan kenenin türü, yapılacak tahlillerin ardından belirlenecek.

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