Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video

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Kırklareli’nde yılbaşı gecesi av tüfeği ile bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli ve kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen oğlu gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Abak'ın cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucundan Abak'ın aracına bindiği esnada başka bir otomobilden tüfekle ateş edildiği tespit edilmişti.
Güvenlik kameralarından Abak'ı vurun H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
H.A'nın otomobili Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde H.A. İstanbul'da yakalandı.
Katil zanlısı H.A'nın kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla oğlu Y.A'da İstanbul'da gözaltına alındı. Y.A'ya ait otomobilde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili katil zanlısı H.A. ve oğlu Y.A'nın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.