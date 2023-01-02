Video Yaşam Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video
Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video

Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video

02.01.2023 | 16:09

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Kırklareli’nde yılbaşı gecesi av tüfeği ile bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli ve kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen oğlu gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta Ahmet Abak (43) aracına binerken tüfekle vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Abak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Abak'ın cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucundan Abak'ın aracına bindiği esnada başka bir otomobilden tüfekle ateş edildiği tespit edilmişti.

Güvenlik kameralarından Abak'ı vurun H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

H.A'nın otomobili Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde H.A. İstanbul'da yakalandı.
Katil zanlısı H.A'nın kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla oğlu Y.A'da İstanbul'da gözaltına alındı. Y.A'ya ait otomobilde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili katil zanlısı H.A. ve oğlu Y.A'nın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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