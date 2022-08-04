Kırmızı ışıkta durmayan bisikletliye otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video

Konya’da kırmızı ışık ihlali yapan bisiklet sürücüsüne otomobilin çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Alay Caddesi tren garı önünde bulunan ışıklı kavşaklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feritpaşa Caddesi istikametinden Alay Caddesine kırmızı ışık ihlali yaparak çıkan bisiklet sürücüsü Mevlüt G'ye (59), H.E. (49) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mevlüt G. savrularak yere düşerken, bu anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisiklet sürücüsü Mevlüt G'nin ışık ihlali yaparak caddeden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mevlüt G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mevlüt G.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.