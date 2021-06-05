Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı | Video
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İstanbul'da haziran ayı itibarıyla başlayan 'Kademeli normalleşme' sürecinin kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahillerde insan yoğunluğu yaşandı. Sıcak havayı gören vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek sahillere akın etti. Sahiller tıklım tıklım görüntülere ev sahipliği yaptı.