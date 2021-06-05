Video Yaşam Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı | Video

Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı | Video

Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı | Video
05.06.2021 | 20:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuklar için Sinovac aşısına onay | Video 01:30
Çocuklar için Sinovac aşısına onay | Video 05.06.2021 | 20:32
Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı | Video 02:25
Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı | Video 05.06.2021 | 20:18
Sosyal medya gündeminin yüzde 47'si sahte | Video 02:51
Sosyal medya gündeminin yüzde 47'si sahte | Video 05.06.2021 | 19:43
Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu | Video 06:02
Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu | Video 05.06.2021 | 19:07
Megakentte 'cumartesi' trafiği: Yoğunluk öğle saatinde yüzde 74'e çıktı | Video 02:48
Megakentte 'cumartesi' trafiği: Yoğunluk öğle saatinde yüzde 74'e çıktı | Video 05.06.2021 | 18:21
Yasaksız ilk cumartesi günü vatandaşlar sahile akın etti | Video 01:39
Yasaksız ilk cumartesi günü vatandaşlar sahile akın etti | Video 05.06.2021 | 17:41
SON DAKİKA: Adana'da fabrika yangını! 02:58
SON DAKİKA: Adana'da fabrika yangını! 05.06.2021 | 17:27
İstanbul Caddebostan'da deniz salyasının arasında suya girdiler 07:47
İstanbul Caddebostan'da deniz salyasının arasında suya girdiler 05.06.2021 | 16:47
İBB atık suları Haliç’e akıttı 00:29
İBB atık suları Haliç’e akıttı 05.06.2021 | 15:35
Bursa'da dehşet saçan sapık olayında flaş detay! 03:08
Bursa'da dehşet saçan sapık olayında flaş detay! 05.06.2021 | 14:15
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a saldırı şoku kamerada! 00:36
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a saldırı şoku kamerada! 05.06.2021 | 13:59
İstanbul'da hırsızların akılamaz kola hilesi kamerada 05:55
İstanbul'da hırsızların akılamaz kola hilesi kamerada 05.06.2021 | 12:21
Adana'daki drift kazası kamerada! 2 araca çarpıp müze duvarına girdi... 00:36
Adana'daki drift kazası kamerada! 2 araca çarpıp müze duvarına girdi... 05.06.2021 | 11:13
Bursa'daki pitbull köpeği dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Yaşam savaşı veriyor... 01:39
Bursa'daki pitbull köpeği dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Yaşam savaşı veriyor... 05.06.2021 | 11:20
Samsun'da yürekleri yakan görüntü! Köpek, kazada ölen köpeğin yanından ayrılmadı 01:55
Samsun'da yürekleri yakan görüntü! Köpek, kazada ölen köpeğin yanından ayrılmadı 05.06.2021 | 10:26
SON DAKİKA: Bursa'daki sokak ortasındaki sapık dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Genç kadın çığlıklar atarak... 01:08
SON DAKİKA: Bursa'daki sokak ortasındaki sapık dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Genç kadın çığlıklar atarak... 05.06.2021 | 10:26
Sakarya'da düğünde tepki çeken görüntüler! Tehlikeyi hiçe sayarak böyle eğlendiler 00:28
Sakarya'da düğünde tepki çeken görüntüler! Tehlikeyi hiçe sayarak böyle eğlendiler 05.06.2021 | 09:59
İstanbul'da temizlik görevlisinden örnek davranış... İçinde bin 500 euro bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı 02:37
İstanbul'da temizlik görevlisinden örnek davranış... İçinde bin 500 euro bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı 05.06.2021 | 09:43
Kocaeli'de alkollü sürücü dehşet saçtı! 1 ölü, 2 yaralı 03:23
Kocaeli'de alkollü sürücü dehşet saçtı! 1 ölü, 2 yaralı 05.06.2021 | 08:27
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 5 Haziran Cumartesi DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (5 Haziran Cumartesi) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 05.06.2021 | 06:56

İstanbul'da haziran ayı itibarıyla başlayan 'Kademeli normalleşme' sürecinin kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahillerde insan yoğunluğu yaşandı. Sıcak havayı gören vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek sahillere akın etti. Sahiller tıklım tıklım görüntülere ev sahipliği yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA