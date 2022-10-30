Video Yaşam Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör, cezaevinde intihar etti | Video
Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör, cezaevinde intihar etti | Video

Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör, cezaevinde intihar etti | Video

30.10.2022 | 22:16

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), tutulduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kaldığı odada çarşafla kendini asarak yaşamına son verdi. Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) öldürülmeden önce parka kaçıp kurtulmak istediği bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kemaloğlu'ndan kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, zanlının genç kızın peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor.

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