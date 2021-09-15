Video Yaşam Kızını taciz edene ceza vermek istedi yanlış adam öldürüldü | Video

Kızını taciz edene ceza vermek istedi yanlış adam öldürüldü | Video

Kızını taciz edene ceza vermek istedi yanlış adam öldürüldü | Video
15.09.2021 | 14:58

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İstanbul Sultangazi’de 3 ay önce 19 yaşındaki Doğukan Çelik’in öldürülmesi konusuyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin birbirleriyle olan telefon görüşmelerini incelenmesi üzerine çözülen esrarengiz cinayetten akıl almaz detaylar çıktı. İddiaya göre şüphelilerden anne D. D.’nin 11 yaşındaki kızını komşusu taciz etti. Bunun üzerine gözaltına alınan komşu serbest bırakıldı. Olaydan bir gün sonra komşu İ.B. evinin önünde köylüsü Doğukan Çelik ile otururken iki motor ile 4 kişi geldi ve şahıslara peş peşe ateş etti. Sırtından vurulan Doğukan Çelik öldü. Olay yerinden kaçan iki motosikletli şüpheliler hızla giderken bu kez onlara iki sokak ileri de “neden hızlı gittiniz” diyen Musa Can A.’yı bacağından yaralayıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Ekipleri, motorla gelen 3 şüpheliyi ve onları azmettirdiği iddia edilen 11 yaşındaki kızın ailesinden annesi D.D. dayısı Y. A. ve baba M. D.’Yi gözaltına aldı.

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Sultangazi Zübeydehanım Mahallesinde 13 Haziran 2021 günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Doğukan Çelik olay yerinde bulunan köylüsü İ.B.'nin evine bir süre önce taciz konusuyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakıldığı için geçmiş olsun ziyaretine gitmişti. İkili evin önünde otururken, olay yerine gelen 2 motosikletli 4 kişi şahıslara doğru peş peşe ateş etti. Sırtından vurulan Doğukan Çelik hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEKİ KİŞİ DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞ
Bunu üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet anında olay yerinde bulunan İ.B.'nin olaydan bir gün önce gözaltına alınıp serbest kalması üzerine yoğunlaştı. İddiaya göre İ.B. komşuları D. D.'nin 11 yaşındaki kızını taciz etmiş ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Doğukan Çelik'te İ.B.'ye bu meseleden dolayı geçmiş olsun ziyaretine gelmişti.

POLİS MESAJLARDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ
Bu bilginin edinilmesi üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri, 11 yaşındaki kızın ailesini teknik takibe aldı. Yapılan incelemelerde anne D. D. ile kardeşi Y.A. arasında şüpheli telefon görüşmelerine rastlandı.

YANLIŞ ADAMI VURMUŞLAR
İddiaya göre Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarında 11 yaşındaki kızın ailesinin onu taciz eden İ.B.'yi cezalandırmak için adam ayarladıklarını belirledi. Ancak İ.B'yi hedef alan şahıslar onun yerine yanlışlıkla yanına geçmiş olsuna gelen Doğukan Çelik'i vurdukları ve kaçarken de hızlı gidiyorsunuz diyen üniversite öğrencisi Musa Can A.'yı da yaraladı.

AZMETTİRME İDDİASI&NBSP;
Polis bu bilgiler ışında önce 2 farklı motor ile olay yerine gelen 3 şüpheli Taha B. G. (20), Ahmet D. A. (21) ve Abdurrahman Ç. (29)'yi gözaltına aldı. Ardından olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen 11 yaşındaki kızın ailesinden anne D.D. (32) baba M.D. (34) ve dayısı Y.A. (33) gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taha B.G., Ahmet D.A., Abdurrahman Ç., D.D. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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