Kocaeli İlahiyat Fakültesinden Filistin'e destek | Video

Kocaeli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yayınladığı video ile Filistin'e destek verdi. Son günlerde Filistin halkına yönelik yapılan işgal saldırılarına Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ekşi, Öğretim üyeleri ve öğrenciler tepki göstererek Filistin halkının yanında olduklarını ifade ettiler.

Kocaeli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yayınladığı video ile Filistin'e destek verdi. Son günlerde Filistin halkına yönelik yapılan işgal saldırılarına Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ekşi, Öğretim üyeleri ve öğrenciler tepki göstererek Filistin halkının yanında olduklarını ifade ettiler.