Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video 01.12.2023 | 16:48 KOCAELİ'de 2 ilçede, DEAŞ terör örgütüne üye olan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, terör örgütüne üye olan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Körfez ilçesinde olduğu tespit edilen N.D. isimli kadın, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. M.F.A. isimli erkek ise Dilovası ilçesindeki bir eve yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. N.D.'nin evindeki aramada yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan N.D. ve M.F.A., 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finansal destek sağlamak' suçlamalarıyla bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan N.D. tutuklandı, M.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.