Video Yaşam Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video
Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video

Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video

01.12.2023 | 16:48

KOCAELİ'de 2 ilçede, DEAŞ terör örgütüne üye olan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, terör örgütüne üye olan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Körfez ilçesinde olduğu tespit edilen N.D. isimli kadın, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. M.F.A. isimli erkek ise Dilovası ilçesindeki bir eve yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. N.D.'nin evindeki aramada yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan N.D. ve M.F.A., 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finansal destek sağlamak' suçlamalarıyla bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan N.D. tutuklandı, M.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video 00:47
Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video 01.12.2023 | 16:48
Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:02
Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.12.2023 | 16:14
Artvin’de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video 01:56
Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video 01.12.2023 | 15:37
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video 05:15
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video 01.12.2023 | 15:10
Güngören’de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 05:16
Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 01.12.2023 | 15:16
FETÖ’cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01:09
FETÖ'cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01.12.2023 | 14:53
Van’da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 00:26
Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 01.12.2023 | 14:49
Yine TikTok yine skandal! ’Laz Kızı’ndan sonra ’Donsuz Kelly’ ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video 00:18
Yine TikTok yine skandal! 'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly' ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video 01.12.2023 | 14:46
Trabzon’da fabrika yangını! | Video 00:47
Trabzon'da fabrika yangını! | Video 01.12.2023 | 14:31
Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video 00:45
Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video 01.12.2023 | 13:25
6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video 01:25
6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısının görev yeri değişti | Video 01.12.2023 | 12:28
Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:56
Gezen Adam operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01.12.2023 | 12:15
Trabzon’dan kahreden haber! Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize aranıyordu... | Video 01:28
Trabzon'dan kahreden haber! Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize aranıyordu... | Video 01.12.2023 | 11:29
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01:44
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01.12.2023 | 10:41
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 06:41
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 01.12.2023 | 10:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 05:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 01.12.2023 | 10:18
Ümraniye’de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 03:52
Ümraniye'de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 01.12.2023 | 09:58
Sivas’ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01:23
Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01.12.2023 | 10:09
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:39
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 10:09
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:48
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 09:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA