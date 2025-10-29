Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video
29.10.2025 | 14:12
Konya'da sanayi sitesinde av tüfeği ile silahlı saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların önce kavga ettiği daha sonra beyaz araç ile gelen 3 şüpheliden birinin sokak üzerinde bekleyenlere ateş ettiği ve olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
