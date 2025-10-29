Video Yaşam Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video
29.10.2025 | 14:12

Konya'da sanayi sitesinde av tüfeği ile silahlı saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde sokakta yol kenarında bulunan bir otomobilin yanındaki 3 kişi sokak üzerinde bulunan kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde şahıslardan biri av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla olay yerinde bulunan 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olay yerindeki incelemelerin ardından kaçan 3 şüpheliyi kısa sürede belirleyerek yakalayıp gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların önce kavga ettiği daha sonra beyaz araç ile gelen 3 şüpheliden birinin sokak üzerinde bekleyenlere ateş ettiği ve olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
