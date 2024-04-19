Konya’da 13 milyon liralık oto hırsızlığı operasyonu | Video 19.04.2024 | 15:53 Konya Emniyetinin düzenlediği oto hırsızlığı operasyonunda yaklaşık 13 milyon lira değerinde araç, araç motoru ve çeşitli parçalar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalıntı, change, yakalamalı hacizli ve gümrük kaçağı araçların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar neticesinde merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde bulunan bazı sanayi sitelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 adet araç motoru, 16 adet yakalamalı hacizli motor bloğu, 8 adet araç karoseri, 5 adet araç kabini, 1 adet çalıntı traktör, 1 adet çalıntı araç motor bloğu, 2 adet çalıntı araç karoseri, 1 adet gümrük kaçağı araç ve 435 litre gümrük kaçağı motor yağı ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.Ele geçirilen araç, araç motoru ve diğer parçaların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu belirlendi.