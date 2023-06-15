Konya'da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi | Video 15.06.2023 | 08:53 KONYA'da gün içinde zaman zaman gerçekleşen sağanak ve dolu yağışından 5 ilçe olumsuz etkilendi. Bazı iş yeri ve evlerin bodrum katlarını su basarken, yollar ve tarım arazileri de sular altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentte gün içinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ereğli, Halkapınar, Çumra, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde su baskınları oluştu. Halkapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Gençlik Merkezine ait spor salonunda açacakları serginin hazırlığını yaptığı sırada salonu su bastı. O anlarda cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olan yağışlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.00 itibariyle 45 ihbar geldiğini ve bu ihbarın 44'ünün çözümlendiğini, birinin de çalışmaların devam ettiğini belirtildi.5 ilçede meydana gelen su baskınlarına 109 araç ve 190 personelle müdahale edildiği belirtilen valilik açıklamasında, "Caddelerde ve ana arterlerde biriken sular büyük oranda tahliye edilmiş olup, bazı meskenlerin bodrumlarında meydana gelen su baskınlarının tahliyesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yaşanan olaylardan kaynaklı herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmemiştir. Halkapınar ilçesi İvriz Barajı'nın Alman Kanalı bölümünde aşırı yağış sonrası kanalda taşma meydana gelmiştir. Taşkın DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınmıştır.'' denildi.