Konya'da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi | Video
KONYA'da gün içinde zaman zaman gerçekleşen sağanak ve dolu yağışından 5 ilçe olumsuz etkilendi. Bazı iş yeri ve evlerin bodrum katlarını su basarken, yollar ve tarım arazileri de sular altında kaldı.
Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olan yağışlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.00 itibariyle 45 ihbar geldiğini ve bu ihbarın 44'ünün çözümlendiğini, birinin de çalışmaların devam ettiğini belirtildi.
5 ilçede meydana gelen su baskınlarına 109 araç ve 190 personelle müdahale edildiği belirtilen valilik açıklamasında, "Caddelerde ve ana arterlerde biriken sular büyük oranda tahliye edilmiş olup, bazı meskenlerin bodrumlarında meydana gelen su baskınlarının tahliyesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yaşanan olaylardan kaynaklı herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmemiştir. Halkapınar ilçesi İvriz Barajı'nın Alman Kanalı bölümünde aşırı yağış sonrası kanalda taşma meydana gelmiştir. Taşkın DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınmıştır.'' denildi.
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