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OTOMATİK OYNAT
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Zehir tacirlerine Jandarma engeli! | Video 26.04.2022 | 09:07
01:09
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Konya’da silahlı kavga: 1 yaralı | Video 26.04.2022 | 08:35
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Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı | Video 26.04.2022 | 08:35
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Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasında | Video 25.04.2022 | 19:08
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 25.04.2022 | 17:04
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Antalya metruk binada korkutan yangın | Video 25.04.2022 | 15:04
02:23
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Bodrum’da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı | Video 25.04.2022 | 15:05
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Panik yapan sürücü kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı | Video 25.04.2022 | 15:04
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SON DAKİKA! Bursa'da uçak evlerin arasına düştü! İşte yaşananlar | Video 25.04.2022 | 15:45
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Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı | Video 25.04.2022 | 15:22
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Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video 25.04.2022 | 15:13
Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.