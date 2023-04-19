Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video
Konya’da polis ekiplerinin şüpheli araçlara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobilinde ve evinde 40 gram esrarla çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir şüpheli ise “Kardeşim beni neden çekiyorsunuz, ben uyuşturucu satmadım hemşehrim” dedi.
"BEN UYUŞTURUCU SATMADIM HEMŞEHRİM"
Polis ekiplerinin, Hocacihan Mahallesinde Burhan K.'nin evinde ve otomobilinde yaptığı aramada ise, satışa hazır 6 parça halinde 40 gram esrar maddesi, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Burhan K., adliyeye sevki sırasında muhabirlere "Kardeşim beni neden çekiyorsunuz, ben uyuşturucu satmadım hemşehrim" diyerek tepki gösterdi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Ekrem Ş., Nevzat C., Hakan K., Ümmü Nur K., Ayşegül A. ve Burhan K. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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