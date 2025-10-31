Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video
31.10.2025 | 16:05
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Binnur Gökmen'in eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin, kızlarının düğününe katılma meselesi yüzünden tartıştıkları iddia edildi.
Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin kızlarının birkaç gün önce evlenmek üzere sevgilisine kaçtığı, 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Binnur Gökmen'in kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı, bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.
