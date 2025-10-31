Video Yaşam Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video
Körfez'deki cinayetin altından

Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video

31.10.2025 | 16:05

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Binnur Gökmen'in eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin, kızlarının düğününe katılma meselesi yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. R. Gökmen ile 4 çocuk annesi eşi Binnur Gökmen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R. Gökmen, eşi Binnur Gökmen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı R. Gökmen, daha sonra aynı bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R. Gökmen, hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin kızlarının birkaç gün önce evlenmek üzere sevgilisine kaçtığı, 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Binnur Gökmen'in kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı, bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.
