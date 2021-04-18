Video Yaşam Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video

Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video

Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video
18.04.2021 | 12:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video 02:37
Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video 18.04.2021 | 12:00
Ankara'nın renkli misafirlerinden mest eden görüntüler | Video 02:46
Ankara'nın renkli misafirlerinden mest eden görüntüler | Video 18.04.2021 | 11:33
Ortaköy’de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada | Video 04:45
Ortaköy’de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada | Video 18.04.2021 | 11:02
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü | Video 01:38
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü | Video 18.04.2021 | 11:33
Sancaktepe'de İETT şoföründen darp isyanı | Video 02:18
Sancaktepe'de İETT şoföründen darp isyanı | Video 18.04.2021 | 11:33
Kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadılar! 79 bin lira ceza yediler | Video 00:46
Kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadılar! 79 bin lira ceza yediler | Video 18.04.2021 | 11:03
İstanbul’da kaçak parfüm imalathanesine baskın kamerada | Video 01:39
İstanbul’da kaçak parfüm imalathanesine baskın kamerada | Video 18.04.2021 | 11:02
Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı, ayaklarını kapatmayı unutunca yakayı ele verdi | Video 00:32
Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı, ayaklarını kapatmayı unutunca yakayı ele verdi | Video 18.04.2021 | 11:02
Kendilerine polis süsü verip arama yaptıkları turistleri soydular | Video 01:19
Kendilerine polis süsü verip arama yaptıkları turistleri soydular | Video 18.04.2021 | 10:33
Kahraman yüzbaşı intihar etmek isteyen kızı böyle kurtardı | Video 01:54
Kahraman yüzbaşı intihar etmek isteyen kızı böyle kurtardı | Video 18.04.2021 | 10:26
Polisten kaçıp, bir evin bahçesinde yakalandı: Eve gidiyordum dedi | Video 03:08
Polisten kaçıp, bir evin bahçesinde yakalandı: "Eve gidiyordum" dedi | Video 18.04.2021 | 10:18
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi' | Video 05:15
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi' | Video 18.04.2021 | 10:03
E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video 01:30
E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video 18.04.2021 | 09:43
Bu da tırtıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti | Video 00:58
Bu da tırtıl konvoyu: Görenler yıllan zannetti | Video 18.04.2021 | 09:43
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video 03:30
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video 18.04.2021 | 09:19
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı camdan atlayarak böyle kaçırdı | Video 04:57
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı camdan atlayarak böyle kaçırdı | Video 18.04.2021 | 09:11
İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu | Video 05:14
İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu | Video 18.04.2021 | 08:58
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü | Video 00:32
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü | Video 18.04.2021 | 09:07
Kumar baskınında mutfak dolabında yakalandı | Video 01:06
Kumar baskınında mutfak dolabında yakalandı | Video 18.04.2021 | 08:41
Kısıtlamada kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı | Video 03:38
Kısıtlamada kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı | Video 18.04.2021 | 08:30

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez(48), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönmez'in geçen yıl ekip aracından yaptığı anonsla halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Dönmez, geçen 28 Mart'ta koronavirüse yakalandı. Ardından evinde tedavisine başlanan Dönmez, 4 gün sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, durumu ağırlaşınca geçen 9 Nisan'da da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanenin kovid yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dönmez, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarını el sallarken, arkadaşları o anı fotoğrafladı. Dönmez dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Dönmez'in ölümü meslektaşlarını ve yakınlarına yasa boğdu.

'HİÇBİR ŞEY HAYATINIZDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR'
Evli ve 1 çocuk babası Dönmez'in geçen yıl ekip aracından halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde ekip aracından yaptığı anonsta, "Değerli Ereğli halkı. Gerekmedikçe güvenliğiniz açısından evden çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Hiçbir şey hayatınızdan daha değerli değildir." diyerek halkı uyardığı duyuluyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA