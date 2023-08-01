Video Yaşam Kuaförü "IBAN'a para atacağım" diyerek dolandırdı | Video
Kuaförü

Kuaförü "IBAN'a para atacağım" diyerek dolandırdı | Video

01.08.2023 | 12:18

AVCILAR'da önceden samimiyet kurduğu kuaföre gelen kadın müşteri, makyaj ve saçlarına bakım yaptırdı. Saç bakımı ve makyaj ücreti olan bin lirayı ödemeye gelince, iddiaya göre 'Üzerimde para yok' diyen kadın, 'IBAN'a atacağım' diyerek kuaförden çıktı ve kayıplara karıştı. Kadının saçını yaptırdıktan sonra, kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu tür olaylar yüzünden insanlara güvenlerini kaybettiklerini söyleyen kuaför Bekir Gök, "Bu tür insanlar güvenini sarsıyor insanların. Müşterilerim samimiyet odaklı bir insan olduğumu bildiği için, bu da onu çözdü. Geldi vurgunu yaptı gitti çok büyük bir vurgun değil ama gereksiz bir olay. Böyle bir olay yaşadığım için de üzgünüm. Artık daha dikkatli davranacağız mecburen" diye konuştu.

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Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki bir kuaför salonunda iki hafta önce meydana geldi. Daha önce iş yerine gelerek bakım yaptıran bir kadın, saçlarının yandığını belirterek bayan kuaförü olan Bekir Gök'ten yardım istedi. Saçlarına bakım yaptıran kadın, makyaj yapılmasını da istedi. Kıyafetleri ve davranışlarından şüphelenmeyen kuaför salonu çalışanları kadına saç bakımı ve makyaj yaptı. İşlemler bittikten sonra Bekir Gök'e, yanında kart ya da nakit para bulunmadığını söyleyen kadın, iddiaya göre İBAN üzerinden ödeme yapacağını söyledi. Daha önce de dükkana gelen kadının hal ve hareketlerinden şüphelenmeyen Gök, kadının teklifini kabul etti. Telefon numarasını bırakan kadın, dükkandan ayrıldı. Ancak ne Gök'ün aramalarına yanıt verdi, ne de parayı gönderdi. Gök, iş yeri güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından meslektaşlarını da uyararak, "Bu konuda diğer kuaförlerimizin de dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

"SAÇLARINA İŞLEM YAPTIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Yaşananları anlatan Bekir Gök, "Hanımefendi yaklaşık iki hafta önce geldi. Saçlarına işlem yaptırmak istediğini söyledi. Açma işlemi yapılacaktı. Saçlarınız dedim hasar görüyor. Önce test yaptık. Saçlarınız hasar görüyor. Kesinlikle dedim bu saçı yaptırma. Biz yapamayız dedim. Başka yerde de yaptırırsan saçlarını yakarlar dedim. Tamam abi dedi. Sonra saçına işlemler yaptırdı fön gibi. O gün ödemesini yaptı ve gitti. Aradan iki hafta geçti. Geldi. 'Bekir abi ben senin dediğini dinlemedim gittim başka kuaförde saçımı yaktılar. O kuaförü mahkemeye verdim' dedi. Bakım yaptırmak istediğini söyledi. 'Tamam yaparız' dedim. O sırada makyaj da yaptırmak istediğini söyledi. Tamam dedik, onu da yaptıralım. Daha sonra işlemi bitti. 'Bekir abi üzerimde para yok, kartım da yok. IBAN'ına atsam olur mu?' deyince. 'Tabi olur' dedim. Neden olmasın dedim? Sonuçta bir kere geldi. İkinci kez geldi. Kıyafetinden zaten, öyle birşeyi görüntüden düşünemez kimse. 'Tamam' dedim. Arkadaşının birine IBAN attı. 'Bu hesaba bin lira atarmısınız' dedi" diye konuştu.

"WHATSAPP'TAN ENGELLEDİ; ARIYORUM TELEFONU AÇMIYOR"
Kadının hal ve hareketlerinden kesinlikle böyle bir şey yapacağını düşünmediklerini belirten Gök, "Sonra, 'Abi benim acil çıkmam lazım, seni de çaldırayım. Numaram sende olsun. Olur da hesaba geç düşer bir şey olur haberleşiriz' dedi. O anda da çaldırdı, ondan sonra baktım yürüyerek gitmeye başladı. O anda da zaten birşey diyemedim. Çünkü telefon numarasıyla benim telefonumu çaldırdı. Sonra ne whatsapp'a bakıyor. Whatsapp'tan engelledi zaten bizi. Arıyorum telefonu açmıyor. Diğer kuaförlerimizin de bu konuda biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Çok büyük bir zarar değil, ama sonuçta zarar zarardır. Gereksiz yere, gereksiz bir olayla muhatap olmak zorunda kaldık. Bundan sonra IBAN olayı yok. Herkes nakit ödesin. Kuaför meslektaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Dikkatli olun arkadaşlar. Her yerde kamera var, kayıtları var. Kendisine bizzat attım bunuda. Kamera kaydım var. 'Eğer ödeme yapmazsan, sosyal medyadan ve haber kanallarından kendini izlersin' dedim. Gördü ama ona da cevap vermedi. Çekti gitti. Başımıza gelen olay bu. Avcılar gibi bir yerde hiç düşünmediğimiz şey başımıza geldi. İnşallah tekrarı olmaz. Aslında bu şekilde insanlara güvenimizi de kaybediyoruz. Bu tür insanlar güvenini sarsıyor insanların. Müşterilerim samimiyet odaklı bir insan olduğumu bildiği için bu da onu çözdü. Geldi vurgunu yaptı gitti çok büyük bir vurgun değil ama gereksiz bir olay. Böyle bir olay yaşadığım için de üzgünüm. Artık daha dikkatli davranacağız mecburen" diye konuştu.

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