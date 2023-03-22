Küçük Davut sahura uyandı, depremde ailesinin hayatını kurtardı: Depremzede Davut ve kardeşi Ecrin'in umut dolu hikayesi | Video
Asrın deprem felaketinden en ağır yarayı alan şehirlerden Adıyaman'da Merkez'e bağlı Şerefli Köyü'nde 12 yaşındaki Davut Alagöz, göz yaşartan bir hikâyenin baş kahramanı oldu. Mübarek 3 aylarda pazartesi ve perşembe günleri oruç tutan küçük Davut, depremden dakikalar önce uyandı, annesinin yaptığı makarnayı ısıttı ve televizyonun karşısında sahur yapmaya başladı. Sarsıntıyı hisseder hissetmez hemen annesini ve kardeşlerini uyandırdı, ailesinin hayatını kurtardı.
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