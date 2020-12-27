Video Yaşam Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
27.12.2020 | 11:04

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Karaman’da sokak ortasında küfür meselesi yüzünden çıkan tartışmada üç yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küfür etme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 16 yaşındaki Ahmet Çınar, sırtından ve bacaklarından bıçaklandı. Ahmet Çınar, kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Ahmet Çınar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi ise, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi olaydan kaçan şahısları attığı iki bıçakta inceleme yaparak muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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