Beyoğlu’nda faciadan dönüldü: Freni tutmayan vinç ve kamyon yeşillik alana girdi | Video
Beyoğlu Hasköy Tüneli çıkışından frenleri tutmayan vinç ve hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yeşillik alana girdi. Kazada ölen ya yaralanan olmazken, araçların durağa çarpmaması sonucu faciadan dönüldü.
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