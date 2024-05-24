İstanbul’da hareketli anlar! İETT otobüsü yandı, vatandaş müdahale etti | Video 24.05.2024 | 10:26 Kağıthane’de içerisinde yolcu olan seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda, otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi. Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

VATANDAŞLAR HAREKETLİ ANLAR YAŞADI

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.