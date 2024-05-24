Video Yaşam Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video
Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video

Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video

24.05.2024 | 09:55

Arnavutköy’de keçi sürüsü bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin tepindiği otomobilde çizikler oluşurken, o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde keçi sürüsü sokaktan geçtiği esnada park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin kaput üzerinde tepinmesi nedeniyle araçta çizikler ve hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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