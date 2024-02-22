Kullanıma hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 22.02.2024 | 11:39 İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, kullanıma ve satışa hazır uyuşturucu maddelerle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde bir uyuşturucu madde satıcısını yakaladı. L.K. adlı uyuşturucu madde satıcısının üzerinde ve ikamet adresinde satışa hazır halde 8.399 gram uyuşturucu madde, bir uyuşturucu hap, bir hassas terazi, bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 135 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı tutuklandı.