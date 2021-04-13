Video Yaşam Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi! 1 kişi öldü

Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi! 1 kişi öldü

Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi! 1 kişi öldü
13.04.2021 | 14:13

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İstanbul Kumburgaz’da kum yüklü tır seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Tır’ın dorsesinin altında kalan otomobil sürücüsü Metin Keskin 41 hayatını kaybetti.

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Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları için aracın üzerindeki kum boşaltma çalışması gerçekleştirildi.

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı. İtfaiyenin araç içindeki sürücüsü Metin Keskin-41 hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kurtarma çalışması sırasında yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.

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