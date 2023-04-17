Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza | Video 17.04.2023 | 11:43 İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarmanın 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda kumar oynarken yakalanan 171 kişiye toplam 693 bin 405 TL para cezası uygulandı. Kumar oynatan 3 kişi ise gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinin Egemenlik, Gökdere ve Yaka mahallelerinde bulunan 4 depo ve iş yerinde tombala oyunuyla kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 15 Nisan'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda 171 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 693 bin 405 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynatılan işletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Kumar oynattıkları saptanan A.Ç., Ö.T. ve A.K., 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.