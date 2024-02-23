Video Yaşam Kumarcılara şok baskın: 1 milyon liranın üzerinde ceza | Video
Kumarcılara şok baskın: 1 milyon liranın üzerinde ceza | Video

Kumarcılara şok baskın: 1 milyon liranın üzerinde ceza | Video

23.02.2024 | 11:26

İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık bir işletmeye, jandarma ekipleri tarafından kumar baskını yapıldı. Ekipleri karşısında görenler ne olduğunu anlayamazken, kumar oynarken yakalanan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira cezai işlem uygulandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde bulunan umuma açık bir işletmede, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese gerçekleştirilen operasyonda, 173 kişi kumar oynarken yakalandı. Karşılarında jandarmayı görenler neye uğradığını şaşırıp yüzlerini gizlemeye çalışırken, kumar oynarken yakalanan 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 lira cezai işlem uygulandı.

Kumar oynatılan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, işletme sahibi B.B. hakkında, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan işletme sahibi, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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