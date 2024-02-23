Kumarcılara şok baskın: 1 milyon liranın üzerinde ceza | Video
İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık bir işletmeye, jandarma ekipleri tarafından kumar baskını yapıldı. Ekipleri karşısında görenler ne olduğunu anlayamazken, kumar oynarken yakalanan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira cezai işlem uygulandı.
Kumar oynatılan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, işletme sahibi B.B. hakkında, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan işletme sahibi, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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