Kupası açılarak oyun parkına dalan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Elazığ’da kupa kısmı açılmasıyla çocuk parkına dalan kamyonet sürücüsü, 5 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 gün önce Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (48) yönetimindeki kamyonet, kupasının açılması sonucu yaklaşık 150 metre sürüklenerek çocuk parkına daldı. Şans eseri çocukların olmadığı kazada, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.