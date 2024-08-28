Kütahya'da feci kaza: 2 otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı | Video 28.08.2024 | 15:21 Kütahya'da 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine giden Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden yabancı ülke plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil takla atarak devrildi. Araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.