Video Yaşam Kütahya'da feci kaza: 2 otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı | Video
Kütahya'da feci kaza: 2 otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı | Video

Kütahya'da feci kaza: 2 otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı | Video

28.08.2024 | 15:21

Kütahya'da 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine giden Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden yabancı ülke plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil takla atarak devrildi. Araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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